اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد لـ"اكسترا نيوز": درجات الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية.. فيديو

السبت، 09 أبريل 2022 01:00 م
الأرصاد لـ"اكسترا نيوز": درجات الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية.. فيديو جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ الأمس انكسار الموجة الحارة، فبعد أن كانت العظمى فى القاهرة 39 درجة مئوية سجلنا بالأمس 32 درجة مئوية، واليوم أيضا هناك انخفاض آخر فى درجات الحرارة بواقع 4 درجات، حيث متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية. 


 
وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، الذى يقدمه كل من الإعلامى باسم طبانة والإعلامية منة فاروق، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الكتل الهوائية التى تؤثر علينا هي كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، وهى كتل هوائية معتدلة، وبدأت درجات الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لها ما بين الـ 28 والـ 30 درجة مئوية، والطقس خلال فترة النهار سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، وسيكون حار على محافظات شمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار.
 
وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس خلال فترة الليل سيكون الطقس مائل للبرودة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، أما المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد سيكون الطقس معتدل الحرارة. 
 

الارصاد

هيئة الارصاد

الارصاد الجوية

الموجة الحارة

درجة الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد لـ"صباح الخير يا مصر": انخفاض فى الطقس يصل إلى 4 درجات.. فيديو

السبت، 09 أبريل 2022 11:31 ص

مفاجأة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض كبير فى الحرارة بداية من السبت

السبت، 09 أبريل 2022 04:00 ص

وكيل الأزهر يطالب برصد السلوكيات الطارئة على فكر الشباب وحمايتهم من الغزو الفكرى

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:39 م

"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجنة لرصد تداعيات تغيير المناخ استعدادا لـCOP27

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 م

محافظ أسيوط يتابع جهود الرصد والتعامل مع التعديات ومخالفات البناء

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:27 م

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وتؤكد انخفاضات ملحوظة بدرجات الحرارة

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة