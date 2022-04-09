الأرصاد لـ"اكسترا نيوز": درجات الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية.. فيديو

كتب محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ الأمس انكسار الموجة الحارة، فبعد أن كانت العظمى فى القاهرة 39 درجة مئوية سجلنا بالأمس 32 درجة مئوية، واليوم أيضا هناك انخفاض آخر فى درجات الحرارة بواقع 4 درجات، حيث متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.







وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، الذى يقدمه كل من الإعلامى باسم طبانة والإعلامية منة فاروق، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الكتل الهوائية التى تؤثر علينا هي كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، وهى كتل هوائية معتدلة، وبدأت درجات الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لها ما بين الـ 28 والـ 30 درجة مئوية، والطقس خلال فترة النهار سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، وسيكون حار على محافظات شمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس خلال فترة الليل سيكون الطقس مائل للبرودة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، أما المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد سيكون الطقس معتدل الحرارة.