الأرصاد: أجواء ربيعية مائلة للحرارة ونشاط رياح ببعض المناطق

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة .

و تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائيه صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24

والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 14