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انخفاض بالحرارة 4 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السبت، 09 أبريل 2022 08:00 ص
انخفاض بالحرارة 4 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 14 .
 

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