كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينى على الأقل، وإصابة 5 آخرين خلال عملية أطلقها الجيش الإسرائيلى فى مدينة جنين فى الضفة الغربية بعد الهجوم الذى أودى بأرواح ثلاثة أشخاص فى تل أبيب، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى على حسابه في "تويتر" أن قوات الجيش "تعمل الآن فى منطقة مدينة جنين ومخيم جنين"، متعهدا بكشف التفاصيل لاحقا.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلى "كان" لقطات تظهر قوات للجيش الإسرائيلى فى جنين، وأكدت أن العسكريين حاصروا منزل منفذ هجوم تل أبيب، رعد حازم، فى مخيم جنين، ووقع في الموقع تبادل لإطلاق الرصاص.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنا قتل وأصيب خمسة آخرون خلال العملية الإسرائيلية في جنين.

يذكرأن، أكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مقتل منفذ الهجوم الذي وقع في أحد شوارع تل أبيب الليلة الماضية، وذلك فجر اليوم بعد ساعات من عملية مطاردة شارك بها آلاف من رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.