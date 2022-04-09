استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمصري.. الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

واستقر موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة لمواجهة حالة الاجهاد التي يعانى منها لاعبيه ، حيث يلعب الأهلي 8 مباريات خلال شهر رمضان على رأسها بالطبع مباراتى الرجاء المغربى بجانب 5 مباريات في الدوري مع المصرى البورسعيدى وايسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا.