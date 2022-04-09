"أفريكسم بنك": جنوب إفريقيا تهتم بالتكامل التجاري والاستثماري مع مصر

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أكد أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة البينية الأفريقية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، أن دولة جنوب أفريقيا طلبت من "أفريكسم بنك" تنسيق عقد مؤتمر لتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، موضحا أنها تبدي اهتماما كبيرا جدا بالتكامل مع مصر.

وذكر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المؤتمر الذي عقده البنك والسفارة الأنجولية بمصر في أواخر مارس الماضي حول "الاستثمار بين مصر وأنجولا" نظم بناء على طلب من جمهورية أنجولا، التي طلبت من البنك تنسيق عقد مؤتمر لتعزيز التعاون مع مصر، معربا عن ترحيب البنك بأية مبادرات من أي دولة أفريقية ترغب في تحقيق التكامل مع دولة أفريقية أخرى.

وحول ما تم اقتراحه خلال المؤتمر من تمتع أنجولا بإمكانيات توريد قمح لمصر؛ قال إن البنك يدعم كل ما ن شأنه تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الأفريقية، بما في ذلك إدخال التكنولوجيا الزراعية والأساليب الحديثة للدول الإفريقية التي لديها إمكانيات جيدة للاستثمار في الزراعة.

وقال إن البنك الإفريقي على استعداد لتمويل عمليات استيراد القمح لمصر على خلفية الأزمة الأوكرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك تسهيلات مبرمة بالفعل مع الهيئة للعامة للبترول بقيمة 500 مليون دولار لتمويل استيراد المواد البترولية، وأن العام الجاري سيشهد على الأرجح تجديدا لهذا التعاقد.

وأشار إلى أن البنك يعمل حاليا مع الشركات المصرية التي بصدد إنشاء مشروعات للكهرباء في دول أفريقية، لافتا إلى أن البنك مول إنشاء محطة كهرباء في أنجولا منذ ثلاث سنوات بتمويل قيمته 500 مليون دولار أنشأتها شركة السويدي المصرية.

ولفت إلى أن المحفظة الحالية لعمليات البنك في مصر تتراوح ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لمساعدة جميع الشركات المصرية الراغبة في العمل في أفريقيا، ومنوها بأن البنك أصدر موافقة وحاليا يتم إبرام التعاقد لإنشاء فندق في جمهورية جزر القمر تنفذه شركة للسويدي بقيمة خمسين مليون يورو.

وحول زيادة رأس مال البنك؛ أشار إلى أن جميع المساهمين يدرسون زيادة مساهماتهم في رأس مال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وأن جميع البنوك المصرية المساهمة في رأس مال البنك تبحث ذلك الآن.

وبشأن طرح أسهم للبنك في البورصة؛ أوضح أنه توجد أسهم لأفريكسم بنك مطروحة بالفعل في بورصة موريشوس منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، ولكن هناك رغبة حالية في طرحه بشكل مواز في بورصة لندن.

وذكر أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يحاول ضم 500 بنك بالقارة الأفريقية إلى قائمة البنوك المراسلة له، حيث يبلغ عدد هذه البنوك حاليا 350 بنكا.

وأفاد الزغبي بأن هناك العديد من الشركات المصرية استفادت من برنامج "ضمانات الاستثمار في أفريقيا" الذي أطلقه البنك لدعم الاستثمارات البينية في القارة، حيث حصلت الشركات المصرية على مليار دولار حتى الآن بموجب هذا البرنامج.

وافريكسم بنك هو مؤسسة تنموية متعددة الأطراف مقرها القاهرة، ولديها فروعا إقليمية تغطي أنحاء القارة، في شرق وغرب وجنوب ووسط أفريقيا، وتضم عضوية البنك 51 دولة أفريقية.

وأسس البنك عام 1994 لتدعيم التجارة البينية والخارجية الأفريقية، وتوفير قيمة مضافة للقارة في أوقات الأزمات التي تتوقف خلالها المؤسسات المالية الدولية عن تمويل التجارة.

وتتركز أهداف البنك على ثلاثة عناصر رئيسية أولها؛ تدعيم التجارة البينية الأفريقية، للترويج ومساندة التجارة البينية الأفريقية والتكامل الأفريقي، ومحاولة تعزيز قدرة الصناعات التحويلية لمنتجات القارة، للمساعدة على تصديرها في صورة منتجات عوضا عن المواد الخام، كما يقدم البنك نفسه باعتباره بنكا لتمويل التجارة الأفريقية، حيث يحاول بقدر المستطاع مساندة أعمال التجارة في أفريقيا، والبنوك التجارية الأفريقية للقيام بالمزيد من العمل.