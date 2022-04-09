أسعار النفط تسجل 102.78 دولار لبرنت و98.26 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أ سعار النفط ، 102.78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسويه الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.26 دولار للبرميل.

ووقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، على قانون وقف استيراد النفط الروسى، وقانون تعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.

وذكر البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أن بايدن وقع على مشاريع قوانين وافق عليها الكونجرس في وقت سابق لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك لحظر واردات الطاقة الروسية في ضوء الوضع في أوكرانيا.

وأقر الاتحاد الأوروبى، الجمعة، حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسى، لافتا أن حظر استيراد الفحم الحجرى سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنويًا، وفقا روسيا اليوم

وقال الاتحاد الأوروبى، إن العقوبات الجديدة، تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والإسمنت والأسمدة الروسية.

فيما قال دبلوماسى أوروبى كبير، إن وزراء الخارجية الأوروبيين لن يناقشوا حظر واردات النفط الروسى، يأتى هذا بعد شهر من إعلان الاتحاد الأوروبى، أعلن أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا وأعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبى، أن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.