أخبار مصر.. السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها طرح هيئة السكة الحديد اليوم السبت مقاعد قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور، وهى القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية التى يتم حجز مقاعدها قبل السفر بـ 14 يوما، حيث يتم اليوم حجز مقاعد القطارات المكيفة التى مقرر قيامها يوم 24 إبريل الموافق 23 رمضان.
السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور
البنك الدولى يشيد بالرى الحديث فى مصر: قصة نجاح يجب عرضها فى مؤتمر المناخ
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع مارى بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ، لاستعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال استخدام نظم الرى الحديث ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم "إئتلاف قادة المياه والمناخ".
المدير التنفيذى لصندوق النقد يوضح حزمة إجراءات مواجهة تداعيات حرب أوكرانيا.. فيديو
قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، في حديث خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك بالتأكيد تأثيرات سلبية نتجت عن الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار الغذاء والطاقة وأيضا مشكلات فى التمويل إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض الدولى.
وزير العدل: مأموريات الشهر العقارى تستقبل المواطنين لتسجيل العقارات 7 مايو
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.
التعليم تغلق باب التقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية
السعودية تقرر رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت، رفع عدد حجاج الموسم الحالى إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.
تنمية المشروعات: توفيق أوضاع أكثر من 4 آلاف مشروع غير رسمى لضمان استقرارها
بايدن يوقع على قانون وقف استيراد النفط الروسى وتعليق التجارة مع موسكو
وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، على قانون وقف استيراد النفط الروسى، وقانون تعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.
الدفاع البريطانية: روسيا قصفت أهدافا بأوكرانيا بصواريخ أطلقت من البحر
قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا قصفت أهدافا في أوكرانيا بصواريخ كروز أطلقت من البحر، مشيرة إلى أن روسيا تركز عملياتها العسكرية على المناطق الشرقية لإقليم الدونباس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
انخفاض بالحرارة 4 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة