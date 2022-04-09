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أكرم القصاص
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أخبار مصر.. السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور

السبت، 09 أبريل 2022 01:00 م
أخبار مصر.. السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور قطارات السكة الحديد

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها طرح هيئة السكة الحديد اليوم السبت مقاعد قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور، وهى القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية التى يتم حجز مقاعدها قبل السفر بـ 14 يوما، حيث يتم اليوم حجز مقاعد القطارات المكيفة التى مقرر قيامها يوم 24 إبريل الموافق 23 رمضان.

 

السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم السبت طرح مقاعد قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور، وهى القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية التى يتم حجز مقاعدها قبل السفر بـ 14 يوما، حيث يتم اليوم حجز مقاعد القطارات المكيفة التى مقرر قيامها يوم 24 إبريل الموافق 23 رمضان.
 

البنك الدولى يشيد بالرى الحديث فى مصر: قصة نجاح يجب عرضها فى مؤتمر المناخ

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع مارى بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ، لاستعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال استخدام نظم الرى الحديث ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم "إئتلاف قادة المياه والمناخ".

 

المدير التنفيذى لصندوق النقد يوضح حزمة إجراءات مواجهة تداعيات حرب أوكرانيا.. فيديو

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، في حديث خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك بالتأكيد تأثيرات سلبية نتجت عن الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار الغذاء والطاقة وأيضا مشكلات فى التمويل إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض الدولى.

 

وزير العدل: مأموريات الشهر العقارى تستقبل المواطنين لتسجيل العقارات 7 مايو

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.

 

التعليم تغلق باب التقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم غلق باب التقديم للطلاب على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى اليوم السبت 9 أبريل الجارى.
 

السعودية تقرر رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت، رفع عدد حجاج الموسم الحالى إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

 

تنمية المشروعات: توفيق أوضاع أكثر من 4 آلاف مشروع غير رسمى لضمان استقرارها

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
 

بايدن يوقع على قانون وقف استيراد النفط الروسى وتعليق التجارة مع موسكو

وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، على قانون وقف استيراد النفط الروسى، وقانون تعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.

 

الدفاع البريطانية: روسيا قصفت أهدافا بأوكرانيا بصواريخ أطلقت من البحر

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا قصفت أهدافا في أوكرانيا بصواريخ كروز أطلقت من البحر، مشيرة إلى أن روسيا تركز عملياتها العسكرية على المناطق الشرقية لإقليم الدونباس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

 

انخفاض بالحرارة 4 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

 


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