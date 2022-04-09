أخبار مصر.. السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها طرح هيئة السكة الحديد اليوم السبت مقاعد قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور، وهى القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية التى يتم حجز مقاعدها قبل السفر بـ 14 يوما، حيث يتم اليوم حجز مقاعد القطارات المكيفة التى مقرر قيامها يوم 24 إبريل الموافق 23 رمضان.

السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور