وزير الزراعة يتفقد حقول بطاطس وفراولة تستخدم أساليب الرى الحديث بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أحد حقول البطاطس بقرية فضة مركز السنبلاوين وحقل الفراولة بقرية الطويلة مركز طلخا، تستخدم أساليب الرى الحديث بحضور بعض نواب البرلمان وقيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد وزير الزراعة، أن لدى الدولة رؤية متكاملة لتطوير منظومة الرى من خلال المشروع القومى لتبطين الترع وكذلك المشروع القومى لتحديث أساليب الرى، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الرى الحديث، نظرا للفوائد التى تعود عليهم فى زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوى والمبيدات، لافتا إلى أن الدولة تقدم للمزارعين قروض بدون فائدة لمدة 10 سنوات، لتشجيعهم على التحول إلى نظم الرى الحديث، فضلا عن الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة الزراعة فى هذا الشأن.

وأشار القصير، إلى أن هناك تجارب كثيرة ناجحة للرى فى الأراضى القديمة بالدلتا بالتحول من نظم الرى بالغمر إلى الرش والتنقيط، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه فى ظل تحديات ندرة المياه مشيرا إلى جهود الحكومة فى الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضى جديدة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

ووجه وزير الزراعة، الدعوة إلى جميع المزارعين إلى التحول إلى نظم الرى الحديث نظرا لفوائده المتعددة وكذلك الاستفادة من التيسيرات التمويلية التى تقدمها الدولة.