وزير الأوقاف: افتتاح مسجد الإمام الحسين أكبر رد على المشككين وجماعات أهل الشر

كتب على عبد الرحمن تصوير حسن محمد

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر على للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبنى تطوير وصيانة مساجد آل البيت ووجه بسرعة صيانتها على الوجه الذي يليق بمكانتها، مؤكدًا أن افتتاح مسجد الإمام الحسين مع بداية الشهر الفضيل أكبر رد عملي على المشككين وكتائب أهل الشر، ومروجي الشائعات، دون أن يتحروا أو يتحققوا مما يروجون له بقصد أو عن غفلة .

وأكد وزير الأوقاف أن الأعمال الهندسية العظيمة المبهرة التي تمت بمسجد الإمام الحسين، وتتم بمسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة وجميع مساجد آل البيت تتم على أيدي أفضل الشركات المتخصصة .

كما أكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف المصرية ماضية بقوة في أداء واجبها في عمارة بيوت الله، على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح أكثر من مائتي مسجد في الخمسة عشر يومًا الأخيرة ، وتحديدًا من يوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ الموافق 25 مارس 2022م حتى اليوم الجمعة 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 مارس 2022م .

وأدى الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري، وهى خطبة الجمعة الأولى في مسجد الإمام الحسين بعد إعادة ترميمه وافتتاحه السبت الماضى.

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم 54 مسجدًا، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.