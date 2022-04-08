موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 8-4-2022.. تصدير 86 طن غزول لتركيا

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 8-4-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تصدير شركات الغزل والنسيج، غزولًا إلى دولة تركيا والمنطقة الحرة في بورسعيد بإجمالي 86.5 طن، إلى جانب تصدير منتجات من المنسوجات المنزلية إلى دولتي الدنمارك وإيطاليا تجاوز عددها 78 ألف قطعة، وارتفاع سعر الذهب بقيمة 6 جنيهات بالسوق المصري، وزاد سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- من 980 جنيهًا للجرام إلى 986 جنيهًا للجرام.



غزول بدء تصدير منتجات الغزل والنسيج المصرية إلى تركيا والدنمارك وإيطاليا صدرت شركات الغزل والنسيج، عددا من الشحنات التي تحمل العلامة التجارية الجديدة "nit"، وتضم غزولًا من منتجات الشركات التابعة إلى دولة تركيا والمنطقة الحرة في بورسعيد بإجمالي 86.5 طن، إلى جانب تصدير منتجات من المنسوجات المنزلية إلى دولتي الدنمارك وإيطاليا تجاوز عددها 78 ألف قطعة، وذلك بهامش ربح مرتفع مقارنة بالسوق المحلي. صدرت شركات الغزل والنسيج، عددا من الشحنات التي تحمل العلامة التجارية الجديدة "nit"، وتضم غزولًا من منتجات الشركات التابعة إلى دولة تركيا والمنطقة الحرة في بورسعيد بإجمالي 86.5 طن، إلى جانب تصدير منتجات من المنسوجات المنزلية إلى دولتي الدنمارك وإيطاليا تجاوز عددها 78 ألف قطعة، وذلك بهامش ربح مرتفع مقارنة بالسوق المحلي.

تم التقدير بواسطة شركة Egyptian Cotton Hub (ECH) المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمسؤولة عن تسويق وبيع وإدارة سلاسل الإمداد لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا أمام هذه المنتجات تحت العلامة التجارية الجديدة "nit"، فقد نفذت " ECH" مؤخرًا أولى عملياتها بالتصدير للخارج.

شعبة الخضروات بالغرف التجارية تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم فى الأسواق قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم قد تشهد تراجعًا في الأسواق خلال 3-4 أسابيع المقبلة، مع بدء حصاد المحصول الجديد، مرجعًا ارتفاع سعر الطماطم إلى ما يسمى "عروة الموسم"، خاصة أن الطماطم يتم زراعتها في أكثر من موسم وفارق المواسم نشهد زيادات سعرية نتيجة تراجع المحاصيل. قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم قد تشهد تراجعًا في الأسواق خلال 3-4 أسابيع المقبلة، مع بدء حصاد المحصول الجديد، مرجعًا ارتفاع سعر الطماطم إلى ما يسمى "عروة الموسم"، خاصة أن الطماطم يتم زراعتها في أكثر من موسم وفارق المواسم نشهد زيادات سعرية نتيجة تراجع المحاصيل.

وأوضح "النجيب"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن العروة الشتوية انتهت ونحن في مرحلة انتظار عروة جديدة، وحدوث موجة البرد في مارس الماضي أثرت على المحاصيل لذا شهدنا زيادة سعرية ملحوظة في الطماطم لتسجل مستويات 180 إلى 250 جنيها للقفص في سوق الجملة، ويسجل الكيلو في الجملة قرابة 10 جنيهات والمستهلك من 17 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرام شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهات بالسوق المصري، وزاد سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- من 980 جنيهًا للجرام إلى 986 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية اضطرابات في سعر الذهب في البورصة العالمية لتتحرك في قناة سعرية بين 1923 دولار إلى 1944 دولار. شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهات بالسوق المصري، وزاد سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- من 980 جنيهًا للجرام إلى 986 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية اضطرابات في سعر الذهب في البورصة العالمية لتتحرك في قناة سعرية بين 1923 دولار إلى 1944 دولار.

عيار 18 سجل 845 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 986 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1127 جنيها.

الجنيه الذهب 7888 جنيها.



وزيرة التعاون توقع اتفاقية مع الصندوق الكويتي منحة من الصندوق الكويتي بـ2.5 مليون دولار لإعداد دراسات الربط بين مصر والسودان وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بطول 570 كم. وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بطول 570 كم.

ومن المقرر أن تشمل الدراسة تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودراسة المردود البيئي والاجتماعي ومراجعة الدراسات السابقة حول المشروع وطبيعة شبكتي السكك الحديدية. بالإضافة إلى دراسة المسارات المتاحة وتحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوي الكهربائية والمنشآت المساندة وموقع المحطة التبادلية واعداد التصاميم الأولية وتحديد تقديرات تكاليف المشروع واقتراح انسب أسلوب للتنفيذ.