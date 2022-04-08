أسعار الذهب في مصر ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم عيار 21
أسعار الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفعت من 980 جنيها للجرام إلي 986 جنيها للجرام بارتفاع بلغ حوالي 6 جنيهات، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة على مدار الساعة، حيث يتأثر الذهب بقوة الدولار وعوامل أخري ومع اتجاه السوق للإغلاق الأسبوعي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة قد نشهد تغيرات جذرية في أسعار الذهب.
مصنعية الذهبأسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبرى تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.
أسعار الذهب أمس الخميس
أسعار الذهب في مصر تتأثر بحركة الدولار في السوق المصرفي، وكذلك مرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، ويشهد السعر العالمي للمعدن النفس الآن 1934 دولارا وهو سعر مرتفع نسبيا بسبب استمرار التوتر في اوكرانيا واستمرار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا وهو ما يزيد من الطلب على الملاذات الآمنة، وشهد سعر الذهب أمس الخميس ارتفاعًا بحوالي 5 جنيهات لجميع الأعيرة في مصر ليرتفع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من 975 إلى 980 جنيها للجرام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة