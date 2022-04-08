اليوم السابع
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منظر لا يصدق.. زينة رمضان بكانزات البيبسي.. آخر ابتكارات شباب الدقهلية.. لايف

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:34 م
منظر لا يصدق.. زينة رمضان بكانزات البيبسي.. آخر ابتكارات شباب الدقهلية.. لايف زينة رمضان
الدقهلية - مرام محمد

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في مشهد بديع ومبهج، نجح أهالي قرية اتميدة التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أن يبتكروا فكرة جديدة ومميزة لزينة رمضان، تشعرهم ببهجة وروحانيات الشهر الكريم بدلا من استخدام زينة البلاستيك والخيامية، إذ اهتدوا لتعليق عبوات المشروبات الغازية الفارغة في شارعهم، كفكرة جديدة وغير تقليدية تشعرهم ببهجة وفرحة رمضان.
 
وقال هاني الروبي صاحب الفكرة لـ"اليوم السابع"، إنه نجح بفكرة بسيطة ومميزة وغير مكلفة أن يضفي البهجة والسعادة على أهالي وأبناء قريته، ويصنع أشكالا فنية جميلة ومميزة تبهر الناظرين، مشيرا إلى أن سبب اختياره للعبوات الفارغة واستبادلها بزينة الخيامية وغيرها هو أنه أراد أن يغير من الطرق التقليدية والروتينية في الاحتفال بالشهر الكريم.

وتابع أن بداية تنفيذه للفكرة كانت في شهر رمضان الماضي، وبعد أن شعر بقبول الأهالي للفكرة وفرحة الأطفال بالعبوات المعلقة، استمر وزوجته وأبناؤه في تجميع عدد كبير من العبوات الفارغة من المنازل والشوارع وقاعات المناسبات؛ ليكملوا تزيين الشارع ويفرحوا الأطفال في شهر رمضان.


 

زينة رمضان بالدقهلية (1)
زينة رمضان بالدقهلية (1)

 

زينة رمضان بالدقهلية (2)
زينة رمضان بالدقهلية (2)

 

 

زينة رمضان بكانزات البيبسي (1)
زينة رمضان بكانزات البيبسي (1)

 

 

زينة رمضان بكانزات البيبسي (2)
زينة رمضان بكانزات البيبسي (2)

 

 

زينة رمضان بكانزات البيبسي (3)
زينة رمضان بكانزات البيبسي (3)

 

 

زينة رمضان فى الدقهلية بكانزات البيبسي (1)
زينة رمضان فى الدقهلية بكانزات البيبسي (1)

 

 

زينة رمضان فى الدقهلية بكانزات البيبسي (2)
زينة رمضان فى الدقهلية بكانزات البيبسي (2)

 

 

زينة رمضان فى الدقهلية بكانزات البيبسي (3)
زينة رمضان فى الدقهلية بكانزات البيبسي (3)

 


 


رمضان

شهر رمضان

زينة رمضان

ميت غمر

الدقهلية

مشاركة

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