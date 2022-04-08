مقتل عامل وإصابة شقيقه ونجل عمه فى مشاجرة بالمنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا لرصد جريمة بشعة شهدتها قرية طنبدى التابعة لمركز شبين بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع عامل أمام مسجد بطلق نارى، وذلك عقب الخروج من صلاة التراويح، كما أصيب شقيقه ونجل عمه نتيجة قيام 3 أشقاء بالتعدى عليهم بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يفيد بنشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بالانتقال تبين مقتل عامل أمام مسجد بالمنوفية وإصابة شقيقه وابن عمه، على يد 3 أشقاء وهم "س، ع، ع" 53 عاما، "م، ع،ع" 35 عاما، "م، ع، ع" بالمعاش، حيث أطلق الثانى الأعيرة النارية على المجنى عليه المتوفى وشقيقه، حيث أن الحادث وقع أمام المسجد البحرى بقرية طنبدى دائرة مركز شبين الكوم.

وتوفى على أثر ذلك "ح، أ، خ" 40 عاما، بعد إصابته بطلق نارى فى البطن، كما أصيب شقيقه "س، أ، خ" 30 عاما بطلق نارى فى البطن، وأصيب ابن عمهم "م، ش، خ" 25 عاما، بجرح قطعى فى الرأس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.