السيطرة على حريق بمخلفات بجوار السكة الحديد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخلفات بجوار محطة السكة الحديد بمنوف، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد من نشوب حريق بمخلفات بجوار محطة السكة الحديد بمنوف.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.