مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 76 رحلة طيران دولية استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى اليوم الجمعة نهاية الأسبوع .

وكانت كشفت جداول وصول الرحلات الاسبوعية التي وصلت علي مدار الأسبوع أن أغلب تلك الرحلات وصلت من 8 دول أوروبية وأن من بين الرحلات 3 داخلية و73 رحلة دولية أغلبها أوروبية.

وتبين من كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا و4 رحلات من هولندا و12 رحلة من المطارات الإيطالية و19 رحلة من ألمانيا و16 من التشيك، و15 من بولندا، كما يستقبل المطار 3 رحلات من سويسرا، ورحلة من مطار لكسمبورج، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولي.