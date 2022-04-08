مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، على إثر إصابته بطلق نارى بالعين اليسرى فتحتى دخول وخروج، وتم نقله لمشرحة مستشفى سوهاج العام، بينما أصيب 2 بطلقات نارية بالبطن والرقبة، وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعى للعلاج، وتم ضبط بندقيتين آليتين وطلقات، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجوار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين وتم السيطرة على المشاجرة والفصل بين الطرفين والدفع بقوات الامن المركزى وتعين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصابين دائرة المركز بين " طرف أول " علي م إ 18 سنة عامل جثة هامدة إثر إصابته " طلق ناري بالعين اليسري فتحتي دخول وخروج " وتم نقله لمشرحة مستشفي سوهاج العام وإسلام ج ت 27 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 بخزينتها و" 5 " طلقات من ذات العيار.

وبين " طرف ثان " رضوان ع ع ا ر 15 سنة عامل مصاباً " طلق ناري بالبطن فتحتي دخول وخروج " وكريم ف ع ا أ م 21 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالرقبة " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي ووالد الثاني فواز ع ا أ م 50 سنة عامل ومحمد ج أ ع 27 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 بخزينتها و " 6 " طلقات من ذات العيار.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما نتج عنه وفاة الأول من الطرف الأول وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.