مصرع عامل وإصابة شقيقه ونجل عمه على يد 3 أشقاء بسبب خلافات أسرية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل مصرعه أمام مسجد بالمنوفية بطلق نارى، وذلك عقب الخروج من صلاة التراويح، كما أصيب شقيقه ونجل عمه نتيجة قيام 3 أشقاء بالتعدى عليهم بسبب خلافات أسرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يفيد بنشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصابين بالانتقال تبين مقتل عامل أمام مسجد بالمنوفية وإصابة شقيقه وابن عمه، على يد 3 أشقاء وهم "س، ع، ع" 53 عاما، "م، ع،ع" 35 عاما، "م، ع، ع" بالمعاش، حيث أطلق الثاني الأعيرة النارية على المجني عليه المتوفي وشقيقه، حيث إن الحادث وقع أمام المسجد البحري بقرية طنبدي دائرة مركز شبين الكوم.

وتوفي على أثر ذلك "ح، أ، خ" 40 عاما، بعد إصابته بطلق ناري في البطن، كما أصيب شقيقه "س، أ، خ" 30 عاما بطلق ناري في البطن، وأصيب ابن عمهم "م، ش، خ" 25 عاما، بجرح قطعي في الرأس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.