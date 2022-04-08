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مصرع طفل إثر إصابته أثناء لعب الكرة مع أصدقاءه بالمنيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:46 ص
مصرع طفل إثر إصابته أثناء لعب الكرة مع أصدقاءه بالمنيا أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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لقى طفل مصرعه أثناء مشاجرة على لعبة كرة القدم بأحد شوارع مدينة ملوي جنوب المنيا تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من النجدة يفيد بوفاة طفل طعنا بسكين بأحد شوارع مدينة ملوي على يد زميله، انتقل على الفور ضباط البحث الجنائي ووكلاء النيابة لمعاينة الجثمان حيث تبين مقتل م. ح 12 سنة وذلك جراء وقوع خلاف بين الأطفال على لعبة كرة القدم، وتم نقل جثة الطفل المتوفي إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي لحين إصدار تقرير الطبيب الشرعي وتقرير طبيب مفتش صحة المركز بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة برقم 1271 إداري قسم شرطة ملوي


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