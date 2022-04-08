مصرع شخصين وإصابة طفلين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي اخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم ووجود جثتين ونصابين وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع كلا من أحمد حسين 32 سنة وزوجته هند علي 23 سنة وإصابة طفلين في الحادث، وعلي الفور تم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق