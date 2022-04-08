مسئول أممى يعرب عن عدم تفاؤله بشأن وقف القتال فى أوكرانيا

نيويورك (أ ش أ)

أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث عن عدم تفاؤله بشأن وقف القتال فى أوكرانيا، مؤكدًا أن هناك تباعد بين الجانبين حول وقف القتال.

وقال جريفيث، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، إن "الأمين العام طلب متابعة احتمالات وقف إطلاق النار الإنساني بأوكرانيا ككل لإنهاء المدبحة ، ونريد جميعًا أن يحدث هذا غير أنه لن يحدث على الفور، وحاولت خلال المحادثات بين الطرفين هو النظر في طرق لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية"، معربًا عن اعتقاده بأن الأمر لن يكون سهلًا.