اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 04:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ما مصير الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام بعد عامين ؟ القانون يجيب

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:00 ص
ما مصير الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام بعد عامين ؟ القانون يجيب وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 185 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية  المعدل من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، العديد من المواد التى حددت التعامل مع الشركات الخاسرة، ولا سيما ان المدة الانتقالية التى حددها القانون لاستمرار الشركات من عدمه والبالغة 3 سنوات قاربت على الانتهاء، مما يتطلب التحرك الجاد من الشركات القابضة لضخ استثمارات جديدة فى شركاتها التابعة الخاسرة، قبل تفعيل المادة 38 من القانون .

 
وتضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، حيث ذكرت إنه  فى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل ، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها ، أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج.
 
كما أشار القانون أن الشركات الخاسرة لا يتم منحها ارباحا ، فيما تري النقابات العمالية أن هذا البند مجحف للعمال الذين لا علاقة لهم بالخسائر المسؤلة عنها إدارات الشركات، بجانب أحقية الشركات التى خفضت خسائرها في الحصول على أرباح.
 
فى حين أن القانون نص على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%.
 
يشار إلى أن بعض الشركات الخاسرة يشهد تطويرا وتحديثا فيما يظل العدد الاكبر بدون تطوير حتى الآن.

قطاع الاعمال العام

شركات قطاع الاعمال

وزارة قطاع الاعمال

قانون قطاع الاعمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطاع الأعمال تعلن تفاصيل تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:00 م

نفحات رمضان تهل على العاملين بقطاع الأعمال العام.. 15ألف موظف يستفيدون لأول مرة من الحد الأدنى للأجور .. خفض ساعات العمل نصف ساعة صباحا ومساء.. وإفطار وسحور مجانى للعمال فى مواقع الإنتاج

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:00 م

قانون العلاوة الدورية.. نص المادة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

الأحد، 03 أبريل 2022 01:00 ص

قطاع الأعمال: 14 شركة وتحالف تقدمت لإدارة محطات السيارات الكهربائية

الخميس، 31 مارس 2022 02:25 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة