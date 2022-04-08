ماكرون عن موعد انتهاء الحرب الأوكرانية: 9 مايو يوم النصر الروسى

كتب محمد جمال

رجح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الحرب لا تنتهى فى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وقال ماكرون، فى حديث لـ RTL الفرنسية: "نحن نعيش مأساة جيوسياسية وإنسانية فى أوروبا، وهذه الحرب، للأسف، لن تتوقف فى الأيام القادمة".

وأضاف: "يعتبر التاسع من مايو موعدا مهما بالنسبة لروسيا عسكريا، ومن شبه المؤكد أن 9 مايو بالنسبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين يجب أن يكون يوم نصر، لذلك أعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة لن تؤدى إلى العديد من التنازلات الدبلوماسية من جانب روسيا".

وعبر ماكرون عن تخوفه من "مشاهد صعبة للغاية فى الأيام والأسابيع المقبلة فى دونباس".

وأشار إلى العقوبات التى اتخذتها فرنسا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، قائلا: "سنواصل فرض العقوبات".

ومن ناحية أخرى، أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ندمه، اليوم الجمعة، لبدء حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية متأخرا، حيث أظهرت استطلاعات الرأى أنه يتقدم لفارق ضئيل عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، والتى حذر من أن أنها ستبعد المستثمرين عن فرنسا حال انتخابها، بحسب ما ذ كرت رويترز.

وحققت لوبان صعودا فى استطلاعات الرأى فى الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن تخوض جولة إعادة ضد ماكرون، الذى كان يعتقد أن إعادة انتخابه نتيجة محتومة حتى قبل أسابيع قليلة.

ولا يزال ماكرون متقدما فى الاستطلاعات لمن سيخوض جولة الإعادة، إلا أن تقدمه كان بفارق بسيط.

وقال ماكرون فى تصريحات لراديو RTL: كان بإمكاننا أن نفهم قبل 6 أسابيع أننا سنبدأ فجأة الفعاليات السياسية، وأننى سأركز على القضايا المحلية حتى بدأت الحرب فى أوكرانيا. ولذلك، فإنها حقيقة أننى دخلت السباق متأخرا حتى عما كنت أتمنى، مضيفا أنه يحتفظ بروح الانتصار وليس الهزيمة.

وفى مقابلة مع صحيفة لو باريسيان اليومية، قال إنه لو تم انتخاب لوبان، فإن برنامجها الاجتماعى سيبعد المستثمرين الدوليين، وأن برنامجها سيخلق بطالة هائلة.

وأكد ماكرون أن الأساس الذى تعتمد عليه لم يتغير، واصفا برنامجها بأنها عنصرى يهدف إلى تقسيم المجتمع ووحشى للغاية.

من جانبها، قالت لوبان فى تصريحات لراديو فرانس إنفو اليوم، الجمعة، إن ماكرون لا يعرف برنامجها، وسخرت قائلة إنه لا بد أنه يعتقد أن يخص مرشح اليسار جان لوك ميلينشون.