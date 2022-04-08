كيف وفرت الدولة صحة جيدة للمواطنين فى 15 معلومة

كتبت أسماء أمين

ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.

وتعمل الدولة المصرية على منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الذي يقوم به وتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وحول تحقيق الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه من اهداف التنمية المستدامة فقد وجهت الدولة 270 مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ ۷۰ ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها

1- إنشاء وتطوير 113 مستشفى

2- إضافة 5937 سرير بالمستشفيات الحكومية

3- إنشاء وتطوير 143 نقطة إسعاف

4- وفي مجال التأمين الصحي الشامل فقد تم تطویر ۱۷۱ مستشفى ومركز طب أسرة

5- تجهیز ٢٠٣ منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة

6- وفي مجال القضاء على فيروس سي فقد تم فحص 50 مليون مواطن

7- علاج 1,2 مليون مواطن مصاب

8- وفي مجال صحة المرأة والأم والجنين فقد تم فحص 1,1 مليون سيدة

9- وفي مجال القضاء على قوائم الانتظار فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج حالات المرحلة الأولى

10- إجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة

11- وفي مجال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تم فحص ٢٥ مليون مواطن

12- تطویر ۱۸۰ وحدة غسيل كلوي

13- توفير 2600 جهاز غسيل كلوي

14- وفي مجال العلاج على نفقة الدولة استفادة 14.3 مليون مواطن

15- الكشف على 1,8 مليون مستفيد من برنامج " تكافل وكرامة".