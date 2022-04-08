كيف تحمى نفسك من هبوط الدورة الدموية خلال شهر رمضان؟

فاطمة ياسر

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بهبوط شديد في الدورة الدموية خلال الصيام، وخاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، ويشعر الشخص بالدوخة والتعب الشديد، وزغللة في العين، وقد يصل الأمر إلي فقدان الوعي.

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بهبوط شديد في الدورة الدموية خلال الصيام، وخاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، ويشعر الشخص بالدوخة والتعب الشديد، وزغللة في العين، وقد يصل الأمر إلي فقدان الوعي. ولذا كيف يحمي الصائم نفسه من التعرض للإصابة بهبوط الدورة الدموية خلال شهر رمضان؟..يجيب عن هذا الأمر التقرير المنشور عبر موقع " healthline "، الذي قدم بعض النصائح المهمة، ومنها:

-تناول السوائل:



عليك تناول السوائل بكثرة وخاصة الماء في الفترة ما بين الإفطار إلي السحور، فذلك الأمر يحافظ علي ترطيب الجسم، وحمايته من الجفاف الذي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهبوط الدورة الدموية.

-تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية:



يتعرض الجسم للإصابة بهبوط في الدورة الدموية عندما يتعرض لنقص شديد في الفيتامينات والمعادن، فعند نقص الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب، يزداد فرص الإصابة بالهبوط، والحل تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر.

-تابع مع طبيب:



إذا كنت تتعرض للإصابة بهبوط الدورة الدموية بشكل دائم، فعليك الذهاب للطبيب للتعرف علي السبب، فقد تكون مصاب بالأنيميا، أو مرض السكر، ولذا عليك البحث.

-ممارسة الرياضة:



هل تعلم أن ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين في الجسم، وزيادة نشاط الدورة الدموية.

-لا تنزل الشارع مع ارتفاع درجات حرارة الطقس:



ارتفاع درجات الحرارة تزيد من فرص التعرق، وأيضا تفقد الجسم العديد من السوائل المتوفرة داخله، ولذا فزيادة هبوط الدورة الدموية يكون جائز.