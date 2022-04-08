اليوم السابع
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كيف ارتفع نصيب الفرد من القمح واللحوم والدواجن في مصر عام 2020

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:00 ص
كيف ارتفع نصيب الفرد من القمح واللحوم والدواجن في مصر عام 2020 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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كشفت النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2020، مجموعة من المؤشرات الهامة والمتعلقة بنسب الاكتفاء الذاتي. 
 
وجاء توزيع أهم مؤشرات الاكتفاء الذاتي بالانفوجراف وفقا لما يلي:
 
- بلغت نسبة الاكتفـاء الذاتى من القمح 41.4 ٪ عام 2020 ومتوسط نصيب الفرد 156.1 كجم مقابل 153.3 كجم عام 2019 بزيادة بلغت نسـبـتها 1.8٪. 
 
- بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز 98.3% عام 2020 ومتوسط نصيب الفـرد 29.6 كجـم مقابل 26.7 كجم عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 10.9٪ .
 
- بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الخضـروات 103.7% عام 2020 ومتوسط نصيب الفرد 73.6 كجم مقـابل 77.5 كجم عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 5.0٪.
 
- بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 100.6٪ عام 2020 ومتوسط نصيب الفرد 58.5 كجم مقابل 62.9 كجم عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 7.0٪.
 
- بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 53.8% عام 2020 ومتوسط نصـيب الفرد 7.3 كجم مقـابل 7.2 كجم عام  2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.4٪. 
 
- بلغت نسبة الاكـتفـاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 98.1 ٪ عام 2020 ومتوسط نصـيب الفرد 15.4 كجم مقـابل 13.7 كجم عام 2019 بزيادة بلغـت نسبتها 12.4٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 15.1٪.
 
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جهاز الإحصاء

الإحصاء

نصيب الفرد من اللحوم

الدواجن

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