غدا.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة حضوريا في الكلية

كتب ـ محمد صبحى

تنطلق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" غدا السبت بكلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، على أن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت.

وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ثابت فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات تراعى مواعيد شهر رمضان، حيث إن المدة الزمنية ستكون أقل فى الامتحان، مشيرة إلى أن الامتحانات ستتضمن بجانب البابل شيت مراعاة وجود سؤال فى التفكير النقدى، وذلك وفقا لتوجهات الجامعة وتدريب الطلاب وتأهيلهم.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن سؤال التفكير النقدي لقياس قدرة الطالب على التعامل مع المشكلات، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية .