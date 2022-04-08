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غدا.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة حضوريا في الكلية

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:24 م
غدا.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة حضوريا في الكلية جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تنطلق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" غدا السبت بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، على أن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت.
 
وكانت  الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ثابت  فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات تراعى مواعيد شهر رمضان، حيث إن المدة الزمنية ستكون أقل فى الامتحان، مشيرة إلى أن الامتحانات ستتضمن بجانب البابل شيت مراعاة وجود سؤال فى التفكير النقدى، وذلك وفقا لتوجهات الجامعة وتدريب الطلاب وتأهيلهم.
 
وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن سؤال التفكير النقدي لقياس قدرة الطالب على التعامل مع المشكلات، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية .
 
 
 

جامعة القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

امتحانات الميد تيرم

اعلام القاهرة

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