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غدا انخفاض بالحرارة 4 درجات وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:17 م
غدا انخفاض بالحرارة 4 درجات وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 28 درجة شبورة - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تظهر غدا شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24
 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 14.

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