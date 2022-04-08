طائرة شحن تنشطر إلى جزأين خلال هبوط اضطرارى فى كوستاريكا.. صور

شيماء بهجت

انشطرت طائرة شحن للبريد والطرود إلى جزأين خلال هبوط اضطرارى على مدرج مطار خوان سانتاماريا فى سان خوسيه فى كوستاريكا.

وأعلنت السلطات أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، كما أشارت إلى أنه تم إغلاق المطار مؤقتا، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وقال رئيس إدارة المطافئ في كوستاريكا هكتور تشافيز في تصريحات صحفية إن "الشخصين، اللذين كانا على متن الطائرة، بصحة جيدة" .



طائرة شحن تنشطر

وصرح رجل الإنقاذ في الصليب الأحمر، غويدو فاسكويز، أن الرجلين اللذين يشكلان الطاقم يحملان جنسية جواتيمالا، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لإجراء فحوص كإجراء وقائي.



طائرة الشحن

من ناحيته، قال مدير العمليات والأمن في شركة "آيريس" العامة، التي تدير مطار سان خوسيه، جوليان بيليارد إن قبطان طائرة من طراز بوينج-757 التابعة لمجموعة "دي إتش إل" الألمانية أبلغ عن مشكلة في النظام الهيدروليكي وطلب عودة الطائرة بعد 25 دقيقة على إقلاعها من هذا المطار متوجهة إلى جواتيمالا.

وخلال الهبوط الاضطرارى، انزلقت الطائرة وانحرفت عن المدرج وانشطرت إلى قسمين.



الطائرة



