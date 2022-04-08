ضبط المتهمين بسرقة الشقق والمحال التجارية بالقاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) .. باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – "2" ساعة يد – مبالغ مالية "محلية ، أجنبية" – "2" هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أحدا فى ارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ).

عقب تقنين الإجراءات.. تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالى من أصل المبلغ المستولى عليه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على تعاطى المواد المخدرة ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل إكسسوارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) باكتشافه سرقة ( عدد 3 شكائر إكسسوارات) من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر النافذة" ، كما تم بإرشادهم ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.