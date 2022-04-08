شاهد على الجريمة.. عصابة البيتكوين استولوا على ملايين الجنيهات من المواطنين

كتب ـ أحمد الجعفرى

يسلط "اليوم السابع" في حلقة اليوم من برنامج "شاهد على الجريمة" الضوء على إحدى الجرائم الغريبة التي وقعت أحداثها في محافظة القاهرة، ويرويها بلال نصر الدين المحامى، والذى تولى الدفاع عن عدد من الضحايا، في تلك القضية التي تورط فيها تشكيل دولي بالنصب على عدد من المواطنين بحجة تشغيل أموالهم في تجارة البيتكوين.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

شاهد على الجريمة سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان، لأبرز وأغرب قصص الجرائم التي شهدتها مصر، يرويها أحد الشهود على الجريمة، سواء قانونيون أو محاميين أو مستشارين وقضاة سابقين.