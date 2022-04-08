روسيا تطرد اثنين من موظفي سفارة بلغاريا لديها

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد اثنين من موظفي سفارة بلغاريا لدى موسكو، ردا على إجراء مماثل سبق أن اتخذته حكومة صوفيا.

وأكدت الخارجية الروسية -في بيان اليوم الجمعة أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البلغارية في موسكو وسلمته مذكرة تتضمن إعلان اثنين من موظفي السفارة شخصيتين غير مرغوب فيهما.

وأضاف البيان "يأتي هذا الإجراء ردا على اتخاذ الجانب البلغاري في مارس الماضي قرارا غير مبرر بإعلان دبلوماسيين اثنين من طاقم السفارة الروسية في صوفيا شخصيتين غير مرغوب فيهما".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء فيه وكذلك اليابان قد قرروا في الأسابيع الأخيرة ترحيل نحو 300 دبلوماسي روسي إجمالا من أرضيهم على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.