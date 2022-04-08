رفع 240 طن مخلفات وتطهير 23 منشأة فى طنطا

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في رفع الإشغالات والمخلفات إلى جانب استمرار أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات بحي أول طنطا من شوارع سكة سيجر، عمر زعفان، كفر عصام ودوران النادي كما تم رفع 3 إعلانات مخالفة بدون ترخيص ورفع 23 حاجز خرساني.

كما شهد مركز ومدينة طنطا تطهير 23 مسجد ومنشأه حكومية، تحرير 28 محضر إشغال طريق، رفع كافة الإشغالات بمنطقة كورنيش الإستاد، رفع 240 طن قمامة بواسطة الوحدات ومتعهدي رفع القمامة، كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بغلق 3 كافية ،غلق ورشة ،مصادرة 8 كرسي و3ترابيزة ،مصادرة 7 شيشة ، وتحرير 5 محاضر نظافة والقيام بحملة نظافة مكبرة في شارعي حسن رضوان والمتحف .

وفي السياق ذاته قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بالقيام بحملة نظافة مكبرة على طرق ( المحلة - شبرا بابل، الطريق الدائري وطريق المحلة- مصيف بلطيم) إلى جانب تكثيف الحملات في قرى طنباره، صفط تراب، محلة حسن، منشأه الأمراء ، ميت الليت هاشم، محله أبو علي، بلقينا ، سامول، البنوان ،عزبة ابو وافي ، بشبيش عزبه قسم ثاني الهياتم ، طريق المحلة - دمرو ، كما تم تطهير ترعتي القراطنة والبيطان ورفع نواتج التطهير بالوحدة المحلية لقرية العامرية.

وفي سياق آخر قام حي ثان المحلة بإزالة لشدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث للعقار الكائن أمام الموقف الجديد، في حين قامت رئاسة حي أول المحلة بمتابعة الأسعار بمعرض أهلا رمضان المقام بشارع البحر بجوار مسرح 23 يوليو والتأكد من توافر السلع والتأكيد على تعليق قائمة بالأسعار وعدم رفع أسعار أي من المنتجات الموجودة بالمعرض والاطمئنان على الشهادات الصحية للعارضين.