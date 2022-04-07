اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 07:38 م
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العناية الإلهية تنقذ أطفالا تسببوا بحريق بشقة فى غياب والدتهم بالغربية

الخميس، 07 أبريل 2022 07:02 م
العناية الإلهية تنقذ أطفالا تسببوا بحريق بشقة فى غياب والدتهم بالغربية حريق - صورة أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أنقذت العناية الإلهية أطفالا من الموت المحقق، بعدما تسببوا في اشتعال النيران في الشقة، بسبب اللهو بالكبريت، في غياب والدتهم عن المنزل، وتدخل الجيران وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل أن تلتهم الشقة.

كان أهالي القرية، قد فوجئوا بتصاعد أدخنة من الشقة، واكتشفوا وجود الأطفال في الشقة، وتواجد الأم خارج المنزل.

وهرع الأهالي وتمكنوا من السيطرة على النيران التي أشعلها الأطفال بسبب اللهو بالكبريت دون وقوع إصابات.


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