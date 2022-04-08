رئيس جامعة القاهرة يتقدم لقداسة البابا تواضروس بخالص العزاء في كاهن الإسكندرية

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين، في حادث قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بك بالإسكندرية.

وأعرب الدكتور الخشت، عن رفض الإسلام وكافة الشرائع القتل بغير حق وأنها من الموبقات والكبائر في الاسلام، مستشهدًا بالآية الكريمة قال تعالى {من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مثل هذه الحوادث الفردية قد تؤدي إلى إشعال الفتن وزرع الفرقة، لكن رعاية الله سبحانه وتعالي ووعي شعب مصر ما تزيدنا إلا ترابطا وتلاحما بين المسلمين والمسيحيين في وطن واحد، داعين المولي عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة.