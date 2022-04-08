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دعاء أول جمعة في رمضان .. اللهم أعنا على الصيام والقيام

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:15 م
دعاء أول جمعة في رمضان .. اللهم أعنا على الصيام والقيام دعاء اول جمعه في رمضان
كتب على عبد الرحمن

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دعاء اول جمعه في رمضان .. يبحث عنه الكثير من المسلمين اليوم، وينشر "اليوم السابع" دعاء اول جمعه من رمضان وهو أيضا دعاء اليوم السابع من رمضان ... وليس هناك دعاء ثابت وإنما من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين.

دعاء اول جمعه في رمضان .. دعاء اليوم السابع من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: " اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِهِ، وجَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِى ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِى الْمُؤْمِنِينَ ". 

دعاء اول جمعه في رمضان

وعن فضل يوم الجمعة وفضل شهر رمضان، روى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ". رواه مسلم.

 

دعاء اول جمعه في رمضان .. دعاء اليوم السابع من رمضان
 

دعاء اليوم السابع من رمضان وما يستحب الدعاء به سواء في اليوم السابع من رمضا أم في غيره من الأيام والأوقات : "اَللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ". 

 
كما يستحب الدعاء بقولنا :" اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم ..وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنّة".

اول جمعة في رمضان

ويمكن دعاء اول جمعه من رمضان بقولنا: "اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب".
 ويمكن الدعاء بقولنا: "اللهم في اول جمعة في رمضان اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت"

دعاء اول جمعه في رمضان

دعاء اليوم السابع من رمضان

دعاء اول جمعة في رمضان

دعاء أول جمعه في رمضان

اول جمعة في رمضان

الجمعة الأولى في رمضان

أول جمعة في رمضان

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