دعاء أول جمعة في رمضان .. اللهم أعنا على الصيام والقيام

دعاء اول جمعه في رمضان .. دعاء اليوم السابع من رمضان

دعاء اول جمعه في رمضان

دعاء اول جمعه في رمضان .. دعاء اليوم السابع من رمضان



عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: " اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِهِ، وجَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِى ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِى الْمُؤْمِنِينَ ".وعن فضل يوم الجمعة وفضل شهر رمضان، روى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ". رواه مسلم.

دعاء اليوم السابع من رمضان وما يستحب الدعاء به سواء في اليوم السابع من رمضا أم في غيره من الأيام والأوقات : "اَللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ".