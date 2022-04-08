أول جمعة فى رمضان.. 4 قوافل دعوية للأوقاف والأزهر تجوب المحافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الجمعة، الأولى من شهر رمضان المبارك، 4 قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، فى 4 محافظات وهى "القاهرة- شمال سيناء- أسوان- البحيرة"، وتضم كل قافلة 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام".

القوافل الدعوية تأتى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومن المقرر أن تنطلق القوافل على النحو التالي:



1. مديرية أوقاف القاهرة مدينة الأمل الهجانة سابقًا 1. الشيخ/ علي إسماعيل علي أحمد عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة الدربي- مدينة الأمل طريق السويس

2. الشيخ/ أحمد أسامة علي ميهوب مجمع البحوث الإسلامية البشير النذير- بجوار شركة الكهرباء

3. الشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني إمام وخطيب العرايشة- أسفل كوبري الجيش

4. الشيخ/ حسام علي سيد أحمد مجمع البحوث الإسلامية العنود- شارع الورشة

5. الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفضيل إمام وخطيب الحرمين- شارع الورشة

6. الشيخ/ عبد العظيم جابر وحيد عبد العظيم مجمع البحوث الإسلامية أحباء الشعراوي- بجوار المركز الطبي بالتبة

7. الشيخ/ محمد عبدالمجيد عبدالرحمن إمام وخطيب لواء الإسلام- ش لواء الإسلام

8. الشيخ/ علي محمود عبد النبي حسين مجمع البحوث الإسلامية ضياء الحق - آخر ش مصطفى النحاس

9. الشيخ/ حسن محمد عبد المعبود محمود إمام وخطيب الشهيد حمزة- ش جمال حمدان

10. الشيخ/ أحمد السيد أبو العزم محمد مجمع البحوث الإسلامية أحباب الرسول- ش جمال حمدان 2. مديرية أوقاف شمال سيناء العريش 1. الشيخ/عصام محمد الهادي عبد المقصود إمام وخطيب أبو فراس

2. الشيخ/ عبد الناصر مصبح إبراهيم بمجمع البحوث الإسلامية آل ياسر

3. الشيخ/السيد عبد الصمد علي إبراهيم إمام وخطيب النصر

4. الشيخ/ خالد عبد العزيز سليمان بمجمع البحوث الإسلامية المجمع الإسلامي بالمساعيد

5. الشيخ/إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة إمام وخطيب عمرو بن العاص

6. الشيخ/ محمود فاضل عبد الفضيل بمجمع البحوث الإسلامية الرفاعى

7. الشيخ/ علاء عبد النبي عبدالفتاح زين إمام وخطيب أم القرى

8. الشيخ/ رمضان جودة معوض طلبة بمجمع البحوث الإسلامية الفتاح

9. الشيخ/ الصباحي محمد الصباحي محمد شمال سيناء القرماني

10. الشيخ/ علي السيد عبد الجليل سلامة مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق بالفواخرية



3. مديرية أوقاف أسوان

1. الشيخ/ الشاذلي طلحة محمد أحمد إمام وخطيب المسجد الجامع- الجزيرة بكورنيش النيل

2. الشيخ/مصطفى أحمد الدسوقي حربي بمجمع البحوث الإسلامية النصر -كورنيش النيل

3. الشيخ/ محمد جاد محمد مغربي إمام وخطيب زبيدة- سوق الحارث

4. الشيخ/ حسين حسن بكري خليل بمجمع البحوث الإسلامية الحاج حسن -ناحية الشارع الجديد

5. الشيخ/ محمد أحمد محمود أحمد إمام وخطيب المطار- شارع المطار

6. الشيخ/ محمود محمد علي مصطفى بمجمع البحوث الإسلامية بدر الطابية- منطقة الطابية

7. الشيخ/ مصطفى شاذلي إبراهيم مهنا إمام وخطيب منصور حمادة- شارع عباس فريد

8. الشيخ/عبد الله محمد أحمد عبد المولى بمجمع البحوث الإسلامية السلام- بركة الدماس

9. الشيخ/ شاذلي مصطفى أحمد الطاهر إمام وخطيب الفاروق عمر الكرور- بجوار التأمين الصحي

10. الشيخ/مصطفى علي مصطفى علي بمجمع البحوث الإسلامية الرضوان طريق الخزان – حي الرضوان



4. مديرية أوقاف البحيرةدمنهور

1. الشيخ/ الشحات محمود علي البحيري إمام وخطيب الهداية- دمنهور

2. الشيخ/ عماد أحمد محمود حسن بمجمع البحوث الإسلامية الشيخة مريم

3. الشيخ/ محمد ماهر منسي علي القرم إمام وخطيب عمر بن الخطاب - دمنهور

4. الشيخ/ سمير حامد إسماعيل الرجيلي بمجمع البحوث الإسلامية الوكيل

5. الشيخ/ بسيوني فوزي قطب القطري إمام وخطيب الروضة

6. الشيخ/ هيثم رجب محجوب القرشاوي بمجمع البحوث الإسلامية سيدي عمر الافلاقي

7. الشيخ/ عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد إمام وخطيب الجامعة الإسلامية

8. الشيخ/ عبده سليمان عبد الونيس الرويهبي بمجمع البحوث الإسلامية سيدي عطية أبو الريش

9. الشيخ/ محمد محمد علي العطار إمام وخطيب السد العالي

10. الشيخ/ رجب محمد عبد العزيز محمد بمجمع البحوث الإسلامية سيدي محمد الأفلاقي