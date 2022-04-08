"دراما وقانون".. كيف تحصل على براءة اختراع بعد خلاف مسلسل سوتس بالعربى؟

كتب أحمد الجعفرى

تطرق مسلسل "سوتس بالعربى" لموضوع تسجيل براءات الاختراعات، حيث شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل خلاف بين "أحمد داوود" وزين ثابت "آسر ياسين"، بسبب تأخر الأول في تقديم طلب براءة اختراع لأحد العملاء.

وتقدم "اليوم السابع" الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على براءة اختراع.

1- استمارة تقدیم الطلب.

2- 3 نسخ من طلب البراءة ويشتمل على التالى:

- وصف مختصر عربى.

- وصف مختصر إنجلیزى.

- الوصف الكامل مشتملا على (الفن السابق – المشكلة والقصور فى الفن السابق –الجدید فى الاختراع – الوصف التفصیلى – طریقة الاستغلال – عناصر الحمایة (عنصر واحد على الأقل) – لوحات الرسم وشرحها إن وجدت – وأفضل أسلوب يعرفه المخترع یمكن ذوى الخبرة من تنفیذه).

- إثبات شخصیة لصاحب الطلب.

- إذا لم یكن المقدم هو صاحب الطلب لابد من توكیل.

- إذا كان صاحب الطلب طالب (شهادة قید أو كارنیه سارى للمدرسة أو الجامعة).

- إذا كان صاحب الطلب قاصرا (صورة بطاقة ولى الامر).

- محضر إیداع الطلب.

3 -باقى المستندات والتى لها مهلة 4 أشهر للتقدیم وهى كالتالى:

- إذا كان الطلب یتضمن مواد بیولوجیة نباتیة أو حیوانیة أو معارف تقلیدیة طبیة أو زراعیة أو صناعیة أو حرفیة أو تراثا حضاریا أو بیئیا فیجب أن یرفق المستندات الدالة على حصوله عليها بطریقة مشروعة.

- مستخرج من صفحة قید طالب البراءة بالسجل التجارى أو صورة رسمیة من عقد أو قرار إنشاءه إذا كان كیانا أو شخصا إعتباریا.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.

- مستند التنازل إذا كان مقدم الطلب غیر المخترع.

4 -الشهادة الصادرة بالحمایة المؤقتة إن وجدت.

5 -إیصال تسدید الرسوم تقدیم الطلب.

6 -طلب دعم بالنسبة لرسوم الفحص الفني (للإفراد المراكز البحثیة والجامعات المصریة) أو دفع رسوم الفحص خلال 6 أشهر.

7 -ترجمة الطلب إذا كان بلغة غیر اللغة العربیة خلال 6 أشهر .

8 -مستند الأسبقیة إذا سبق إیداع الطلب بدولة أخرى خلال 3 شهور معتمدة ومترجمة.

باللغة العربیة (مادة 5 من اللائحة) إلا سقط الحق فيها.

وتكون جمیع المهل من تاریخ تقدیم الطلب وإذا لم تقدم فى الموعد المحدد یصبح الطلب كأن لم یكن، كما لایجوز أن یتضمن الطلب أكثر من اختراع واحد.

مسلسل "سوتس بالعربى" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.