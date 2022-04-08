حياة كريمة فى رمضان بالأقصر.. سهرة رمضانية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بأرمنت

الأقصر - أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات اليوم الأول لمشروع "تنمية الأسرة المصرية" بقرية عابد بالرزيقات قبلى مركز أرمنت محافظة الأقصر، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمجلس القومى للمرأة، وضمن "مشروع تنمية الأسرة المصرية"، والذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وتضمنت الفعاليات محاضرة دينية عن "حقوق المرأة فى الإسلام" ألقاها الشيخ محمد محمود والشيخ محمد عبد الباقى تابع وعظ الأقصر وأوضحوا أن الإسلام كرم المرأة، وأعطاها حقوقاً كانت تفتقدها قبل الإسلام، ومنحها حقوقاً لم تمنحها لها الأديان الأخرى، أهمها هذه الحقوق حق الحياة، فحرم قتلها، وأوصى بالإحسان إليها، والإنفاق عليها حتى لو كانت صاحبة مال، وحقها فى التعليم.

كما أقيم عرض مسرح عرائس، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية "رسم على الوجوه" للفنانة شيماء محمد مرجان والفنانة نفيسة عبد الرحيم، وورشة حكى عن "طاعة الزوج" ألقاها كلا من المخرج محمود النجار والفنانة أميرة كامل والفنانة إيفون أسعد ومصطفى محمد وعز الدين جمال، وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الريس قرشى مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية.

وفى نفس السياق تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة، أعمالها فى محطات المياه ومحطات الصرف الصحى وخدمة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، الخطوات النهائية لشبكات الانحدار والوصلات المنزلية لمشاريع الصرف الصحى الجديدة بقرى مركزى إسنا وأرمنت ضمن المشروع القومى حياة كريمة، وذلك بحضور كل من المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت، والمهندس ياسر العشاوى مدير إدارة مياه إسنا ومديرى ومسؤولى الشبكات بإسنا وأرمنت، والمهندس عماد الضوى مدير عام مشروعات الهيئة، والمهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي، والمهندس سيد فهمى مدير المخطط العام بالشركة.