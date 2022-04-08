حياة كريمة.. استكمال "جلسات الدوار" ضمن "تنمية الأسرة المصرية" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة أسوان والأوقاف تنفيذ جلسات التوعية بعنوان "جلسات الدوار" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية للوصول إلى الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.

وأشارت إلى أنه تواكباً مع الأنشطة المختلفة التى يتم تنظيمها بمناسبة شهر رمضان المعظم فقد تم تنظيم الأمسية الرمضانية الأولى داخل قرية البصالى التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو حيث إستهدفت مختلف الأعمار السنية من بينهم 400 سيدة و 150 طفلا و 60 رجلا، وذلك وسط مشاركة للهيئة العامة لقصور الثقافة ومديرية الأوقاف، وتضمنت فقرات الأمسية عقد جلسات الدوار والإنشاد الدينى لفرقة قصر ثقافة السباعية غرب ، بجانب مسرح العرائس والأرجوز، والحكى مع الأطفال، مع تنظيم ورشة عمل لرسم الشعارات الوطنية على وجوه الأطفال.

وأضافت هدى مصطفى بأنه تم عرض العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء لتحقيق محورى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمتمثلين فى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لها .

ومن جانبه، قدم محافظ أسوان، شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوى الفعال والبناء لتحقيق محاوره وأهدافه الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين ، ولاسيما الأسر الأكثر إحتياجاً.