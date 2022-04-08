حياة كريمة بالأقصر.. شركة المياه تتابع مشروعات الصرف لـ34 قرية بإسنا وأرمنت

الأقصر - أحمد مرعى

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة، أعمالها فى محطات المياه ومحطات الصرف الصحى وخدمة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، الخطوات النهائية لشبكات الإنحدار والوصلات المنزلية لمشاريع الصرف الصحي الجديدة بقرى مركزى إسنا وأرمنت ضمن المشروع القومي حياة كريمة، وذلك بحضور كل من المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت، والمهندس ياسر العشاوى مدير إدارة مياه إسنا ومديرى ومسؤولى الشبكات بإسنا وأرمنت، والمهندس عماد الضوى مدير عام مشروعات الهيئة، والمهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي، والمهندس سيد فهمى مدير المخطط العام بالشركة.

وتم خلال الجولات تفقد ومتابعة وتنسيق الأعمال النهائيه بقرى المحاميد قبلى وبحرى بمركز أرمنت وقرى وابورات المطاعنه وتوماس وتوماس الوسطى بمركز إسنا، كما تمت الإشاده بالجهد المبذول لخدمة المواطنين بتلك القرى، ولضمان سرعة تنفيذ وتسليم المشاريع ضمن البرنامج القومى حياة كريمة.

كما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فعاليات مؤتمر "حياة كريمة" بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفى إطار تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالتواصل مع المواطنين لتوعيتهم بمتابعة المشاريع التجارية داخل القرى ضمن المشروع القومى حياة كريمة.

وخلال فعاليات مؤتمر حياة كريمة بقرية الدير، ألقى كلمات المؤتمر كل من الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الأقصر، والدكتور يوسف دياب مدير معمل محطة مياه إسنا الكبرى، وعبد الصبور رئيس شبكات المياه بإدارة إسنا، كما تابع مكلفات الخدمة العامة عدد من الأنشطة منها استطلاع رأى المواطنين وطرق الأبواب بمنازل المواطنين بالقرية، وذلك بهدف معرفة مدى جودة الخدمة المقدمة فى بعض المناطق بقرية الدير، وتعزيز وعى المواطنين بمبادرة حياة كريمة وأهم الخدمات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها ضمن خطة رئيس الجمهورية لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر إحتياجاً بالقرى المصرية.



قيادات مياه الأقصر يتابعون مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة (1)



قيادات مياه الأقصر يتابعون مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة (2)



قيادات مياه الأقصر يتابعون مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة (3)



قيادات مياه الأقصر يتابعون مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة (4)



قيادات مياه الأقصر يتابعون مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة (5)



قيادات مياه الأقصر يتابعون مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة (6)