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جو ربيعى بالقليوبية.. رياح باردة تكسر ارتفاع درجات الحرارة.. بث مباشر

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:52 م
جو ربيعى بالقليوبية.. رياح باردة تكسر ارتفاع درجات الحرارة.. بث مباشر اخبار الطقس
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من محافظة القليوبية لرصد حالة الطقس في المحافظة اليوم الجمعة، حيث شهدت المحافظة اليوم طقسا ربيعيا ورياحا بادرة كسرت ارتفاع درجات حرارة الجو التي شهدتها المحافظة بالأمس، وانخفضت درجة الحرارة 9 درجات عن أمس ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 15والعظمى إلى 29 درجة، والسماء صافية اليوم، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة القليوبية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة وطريق الدائرى الإقليمي قطاع القليوبية، بالإضافة إلى الطرق والمحاور الأخرى التي تشهدها المحافظة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجة والصغرى 14،  بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24، ودمياط الصغرى 16 والعظمى 23،  والزقازيق الصغرى 17 والعظمى 30،  والإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 30، والسويس الصغرى 15 والعظمى 31،  العريش الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.


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