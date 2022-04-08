رياح محملة بالأتربة وانخفاض في الحرارة بعد موجة حارة ببورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من حالة الطقس والأحوال المناخية بمحافظة بورسعيد وتأثيرها على كافة الأنشطة الموجودة بالمدينة.



سادت حالة من الطقس المعتدل بشتى أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، من انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة، مع هبوب الرياح الباردة ولكنها محملة بالأتربة، وظهرت السماء بغيوم كثيفة واختفي قرص الشمس أغلب ساعات النهار.





وفي نفس السياق، أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التدوال .



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة، وعودة درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة.



وأشار بيان هيئة الارصاد، إلى أنه يبدأ الإنخفاض التدريجي علي شمال البلاد حيث تكون درجة الحرارة علي القاهرة 32 درجة ويستمر الإنخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغري، لذلك يرجي عدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر.



وأضافت، أنه تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.



الغيوم في سماء بورسعيد



شارع الصباح بالعرب



غيوم بسماء بورسعيد



غيوم كثيفة بالسماء_1



