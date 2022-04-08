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تفحم أتوبيس ركاب بمحور الأوتوستراد والإطفاء تخمد الحريق.. صور

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:12 ص
تفحم أتوبيس ركاب بمحور الأوتوستراد والإطفاء تخمد الحريق.. صور السيطرة على حريق أتوبيس بمحور الأوتوستراد
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد بالقرب من مصنع الأسمنت، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات السيطرة على الحريق

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

وكشفت المعاينة ، أن الأتوبيس خالى من الركاب ولم ينتج عنه اى مصابين و تفحم بالكامل نتيجة لحدوث ماس كهربى ببطارية الأتوبيس، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و تمت عملية الإخماد بالكامل ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

حريق اتوبيس
حريق اتوبيس

 

حريق
حريق

 

رجال الاطفاء
رجال الاطفاء

 

سيارات الاطفاء
سيارات الاطفاء

 

 


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