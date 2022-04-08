تعرف على كيفية الصيام الصحى لكبار السن فى 7 معلومات

كتبت أسماء نصار

من أجل صيام أمن وصحى لكبار السن ولتجنب حدوث أى مضاعفات وللتغلب على المشكلات التى قد تواجه كبار السن عند الصيام ومن اجل تخطيط وجبات صحى يتناسب مع الظروف الصحية والفسيولوجية لكبار السن؛ فسنستعرض من خلال السطور القليلة القادمة بعض النقاط الهامة لمواجهة المشكلات التى تواجه كبار السن عند الصيام وذلك فى حالة السماح لهم بالصيام من قبل الطبيب المعالج.

1- الجفاف: يراعى الحرص على متابعة تناولهم لشرب الماء وتقديم عصائر الخضراوات والفواكه لهم كعصير الجزر أو الفراولة بالإضافة لعصير الليمون مع مراعاة عدم الإكثار من السكر فيفضل أن تقدم بدون سكر أو سكر خفيف أو بدائل سكريات طبيعية كسكر الاستيفيا وأن لايزيد عن كوبين يوميا وكذلك الكركدية والخروب والدوم وبعض المشروبات الدافئة الخالية من الكافيين كالحلبة والشمر والكراوية والنعناع وغيرها وايضا يراعى تقديم مج شوربة قليله الدهون على الإفطار.

2_ الإمساك: تزداد هذه المشكلة مع الصيام لذلك يراعى تقديم التمر الرطب من حبة إلى حبيتين وذلك على الافطار وتقديم حبيتين من القراصيا كسناكس بين الإفطار والسحور ومراعاة تقديم الخس أو الكابوتشى وشوربة الخضراوات وكذلك يمكن أن تكون حبة البطاطس المسلوقة أو البطاطا اختيار صحى كبديل من البدائل الغذائية فى الوجبات الرئيسية أو السحور أو السناكس أثناء تخطيط الوجبات الغذائية لهم.

3_ فقدان الشهية وعدم تقبل الطعام: فلذلك يجب تقديم الطعام فى أطباق ذات شكل جذاب وألوان فاتحة زاهية وتكون الوجبة ذات ألوان متنوعة ومقدمة بطريقة جذابة وبكميات قليلة ويقدم الطعام فى صورة عدة وجبات صغيرة من 4 إلى 5 وجبات من الإفطار إلى السحور.

4_ صعوبة المضغ والبلع: لذلك يراعى تقديم الخضروات والفواكه فى صورة سلطات مقطعة صغيرة أو مضروبة فى صورة عصائر وشوربات لينة يراعى اختيار الأرز أو البطاطس المسلوقة أو الفريك كاختيار صحى للكربوهيدرات.

5- البروتينات يفضل أن تقدم فى صورة كفتة كأنواع كفته اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو العدس أو شرائح البيض.

5_ صعوبة تذوق الطعام : غالبا ما يصاحب هذه الحالة الرغبة فى تناول المزيد من الملح والمخللات فلذك يراعى استخدام القليل من الملح لان لابد أن لا يتعدى الملح المأخوذ عن 5 جرام يوميا، فيدعم الطعام بإضافة الليمون وايضا يمكن إضافة وورق اللورا؛ والقرفة والزنجيل والقرنفل والسماق فجميعها بهارات صحية وتعطى الطعام نكهة ومذاق مميز.

6- هناك بعض الأطعمة يجب الحذر منها وهى الأطعمة المقلية والأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات واللحوم المصنعة والعصائر عالية السكر وسريعة التحضير والعرقسوس.

7- لا ننسى النشاط الجسمانى فلابد من ممارسة المشى لمدة لاتقل عن 10 دقائق أو بعض تمارين السويدى الخفيفة أو اليوجا أثناء الجلوس فى حاله صعوبة الحركة.