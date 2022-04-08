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تعرف على التحويلات المرورية لإنشاء كوبرى للسيارات بمحور صلاح سالم

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:14 ص
تعرف على التحويلات المرورية لإنشاء كوبرى للسيارات بمحور صلاح سالم تحويلات مرورية - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أجرت اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات، لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال المرحلة الثانية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.

وتستلزم الأعمال غلق كلى لمدخل شارع السكة البيضاء من شارع سبيل الخازندار وتحويل حركة المركبات اتجاه شارع المستشفى الإيطالى وصولاً إلى شارع فخرى عبد النور، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً اليوم الجمعة الموافق 8/4/2022 ولحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

 

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة ، عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 


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