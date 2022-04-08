تاجر الكيف سقط فى كمين أوسيم قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة أوسيم من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته عددا من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، وتم إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بين عملائه، وتردده على منطقة زراعية للقاء عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه تحصل على المواد مخدرة من عاطل، كشف عن هويته، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، كما اعترف باستخدامه الهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.