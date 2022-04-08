بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية تعلن تفاصيل صلوات جناز القمص أرسانيوس

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه ستقام صلوات جناز القمص الشهيد أرسانيوس وديد اليوم الجمعة الساعة 3 عصرًا بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، وبعد الجنازة سيتم دفن الجسد في مدفن الشهداء بدير مارمينا.

جدير بالذكر، أن القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية توفى في حادث إجرامى بشع الساعة الثامنة من مساء أمس، حيث قام مجرم في منطقة سيدي بشر فى الرقبة مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسى وتم القبض على الجانى.

والقمص أرسانيوس وديد من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.