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النائب العام يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات فى مقتل القمص أرسانيوس بالإسكندرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:08 ص
النائب العام يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات فى مقتل القمص أرسانيوس بالإسكندرية المستشار حماده الصاوى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.
 
تلقت النيابة العامة إخطارًا بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش، وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته من جراء ذلك الاعتداء، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.
 
وانتقلت النيابة العامة على الفور لمناظرة الجثمان، فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانًا للإصابات وسبب الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة. 
 
وقد عُرِض المتهمُ على النيابة العامة لاستجوابه - وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه، والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه، حتى وصلت قوات الشرطة- وجارٍ استجوابُه، وسؤالُ شهود الواقعة، واستكمالُ التحقيقات.

حادث الاسكندرية

كاهن الاسكندرية

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القمص أرسانيوس

القمص أرسانيوس وديد

كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

اليوم السابع بلس

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