بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروعة" فى كراماتورسك

كتب محمد جمال

اتهم الرئيس الأمريكى، جو بايدن، روسيا بارتكاب "فظاعة مروعة" بعد مقتل 50 مدنيا بينهم خمسة أطفال في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات فى شرق أوكرانيا.

وكتب بايدن على تويتر أن "الهجوم على محطة أوكرانية هو فظاعة مروعة جديدة ارتكبتها روسيا، مستهدفة مدنيين يحاولون المغادرة وأن يكونوا فى أمان".

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في المكان ما لا يقل عن ثلاثين جثة، فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن هذا القصف، مؤكدة أنها لا تملك صاروخا من النوع الذي تم استخدامه، كما نددت بما اعتبرته "استفزازا" أوكرانيا.

وندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بما اعتبره "شرا لا حدود له" تمارسه روسيا، بحسب تعبيره.

وتقع كراماتورسك في حوض دونباس تحت السيطرة الأوكرانية، لكن بقية هذه المنطقة يسيطر عليها منذ 2014 الانفصاليون الموالون لموسكو.

في غضون ذلك، قدم بايدن، يوم الجمعة، شكره للحكومة السلوفاكية إثر قرارها بتزويد كييف بمنظومة "إس-300" المضادة للطائرات، بعدما تلقت من حلف شمال الأطلسي أربع بطاريات مضادة للصواريخ من طراز "باتريوت".

وأضاف بايدن "في وقت تعيد القوات الروسية تموضعها للمرحلة المقبلة من هذه الحرب، طلبت من إدارتي ألا تدخر أي جهد لتزود الجيش الأوكراني الاسلحة الحديثة التي يحتاج إليها للدفاع عن بلاده".